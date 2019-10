Re-enactment is meer dan een oud verhaal naspelen, leert de Slag om Grolle

‘Gemuude­lijk­heid’ zorgt dat de grens verder vervaagt

10:34 MEDDO - Aan de bezoekers kan niemand de nationaliteit aflezen en aan de taal is het zelfs soms niet te horen. Toch is de grens tussen Duitsland en Nederland in veel hoofden nog aanwezig. Met Grensztafel, een ontmoeting in een parkje op de grens tussen Meddo en Vreden, probeerde de Euregio daar zondag wat aan te doen.