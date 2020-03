Real life game Prison Escape mag door op De Kruisberg ondanks bezwaren van omwonenden

Helft roetveeg­pie­ten in Zutphen? ‘Burgemees­ter praat voor haar beurt’, zeggen sintcomité en onderne­mers

18:01 Het staat volgens het Zutphense Sinterklaascomité nog allerminst vast dat bij de komende intocht de helft van de knechten roetveegpiet is. Burgemeester Annemieke Vermeulen meldde maandagavond dat dat besluit is genomen in samenspraak met het comité. ,,We hebben inderdaad een informatief gesprek gehad, maar de burgemeester heeft voor haar beurt gepraat’’, zegt John Peter Murray namens het Sinterklaascomité.