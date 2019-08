Recept Nationale Jammarkt in Neede klopt zo precies

Geen ethische discussies over de kleur van jam of de sociale klasse die ooit zijn boterham verdiende aan de productie ervan. Het simpele feit dat Neede van 1903 tot 1931 een jamfabriek had waarvan de productie in de bloeitijd van de jamindustrie de hele wereld over ging, is basis genoeg om er nu jaarlijks een evenement aan op te hangen. Tuinbouw Maatschappij Gelderland was de naam van de onderneming die na de crisisjaren het stokje overdroeg aan De Betuwe, zuidelijker in de provincie.