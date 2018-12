Rechtbank: Bronckhorst handelde niet goed in zaak Stapelbroek

ZUTPHEN/ HENGELO De gemeente Bronckhorst heeft niet goed gehandeld in de zaak Stapelbroek, het commissielid dat opstapte nadat zijn integriteit in twijfel was getrokken . Dat oordeelt de rechtbank Gelderland.

Stapelbroek maakte de burgemeester attent op volgens hem illegale zaken bij een autohandelaar.



Hij gebruikte informatie die hij had omdat hij commissielid was voor Gemeentebelangen Bronckhorst. De autohandelaar is zijn buurman. Volgens de gemeente had Stapelbroek informatie waar hij als commissielid over beschikte, gebruikt voor een privédoel.

Motie van treurnis

De gemeente liet een onderzoek naar zijn integriteit uitvoeren door Hans van den Heuvel, voormalig hoogleraar integriteitswetenschap aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.



Van den Heuvel stelt dat Stapelbroek als privépersoon gebruik heeft gemaakt van vertrouwelijke informatie die hem als commissielid bekend was. Daarop nam de gemeenteraad een motie van treurnis aan over Stapelbroek, waarop zijn partij GBB hem terugtrok als commissielid.

Eerherstel

Daarop spande Stapelbroek een zaak aan tegen de gemeente, met als inzet het verkrijgen van eerherstel. In deze zaak deed de Rechtbank Gelderland woensdag uitspraak.

De rechtbank stelt dat Bronckhorst steken heeft laten vallen in de zaak. Zo kreeg Stapelbroek niet genoeg tijd om het rapport van Van den Heuvel te bestuderen en er met zijn advocaat op te reageren, voordat het aan de gemeenteraad werd voorgelegd.

Stapelbroek reageerde met een brief via zijn advocaat op het rapport. De gemeente legde die brief niet voor aan de gemeenteraad. ‘Dit had ze wel moeten doen. In de brief van de advocaat worden argumenten aangevoerd tegen de uitkomst van het onderzoek waaraan niet zo maar voorbij gegaan kan worden’, aldus de rechtbank in een bericht over de uitspraak.

Zorgvuldigheid

De rechtbank benadrukt in haar uitspraak dat juist in dit soort zaken - waar de integriteit van personen in het geding is - uiterst zorgvuldig gehandeld moet worden.

‘De rechtbank sluit niet uit dat de onderzoeker tot een andere uitkomst zou zijn gekomen als hij - voordat hij het rapport uitbracht, de brief van de advocaat met de reactie van het commissielid op zijn rapport had gelezen’, aldus Rechtbank Gelderland.

Onjuist gehandeld

Het rapport werd besproken in een openbare vergadering van de gemeenteraad. ‘Dit gebeurde zonder aan de onderzoeker te vragen wat hij vond van de reactie van het commissielid op het rapport’.

Hiermee heeft de gemeente volgens de rechtbank onjuist gehandeld. Ook plaatste de gemeente voorafgaande aan die openbare vergadering het rapport op haar website, maar niet de reactie van het commissielid daarop', aldus de rechtbank.