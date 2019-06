Rechtbank zet streep door vergunningen voor enorme mestvergister in Groenlo

VRIJDAGINTERVIEW ‘Psychia­tri­sche zorg moet uit de ivoren toren’

12:12 DOETINCHEM - De psychiatrische zorg in de Achterhoek is in beweging. GGNet wil veel dichter bij de patiënten zorg bieden dan voorheen. Psychiater Jochanan Huijser is de nieuwe zorginhoudelijke bestuurder van GGNet. ,,We stappen uit de onneembare vesting van vroeger.”