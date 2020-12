Rechter: Doetinchem mag donderdag niet beginnen met opruimen gifvaten

Variant om inhoud gifvaten na filtering in Oude IJssel te lozen níet van tafel

14 november DOETINCHEM - De variant om de gefilterde inhoud van de 1.300 gifvaten via de Oude IJssel af te voeren is niet van tafel. Een motie van PvdA-raadslid Goof Pontier om lozen via de rivier voorgoed onmogelijk te maken, werd niet omarmd door de gemeenteraad.