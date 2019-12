Rechter: verkeersmaatregelen Varsselder kunnen van start ondanks bezwaren

De provincie en de gemeente Oude IJsselstreek vinden het kruispunt van de N817 met ‘t Goor te gevaarlijk voor het verkeer. De afgelopen jaren waren er diverse ongevallen. Door de aanleg van een rotonde wordt de snelheid uit het verkeer gehaald en de doorstroming verbeterd, zo is de redenatie. Even verderop in de weg wordt de afslag met de Hoofdstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Rotonde

Het dorp Varsselder is dan te bereiken vanaf de rotonde, over de Varsselderseweg. Die is nu nog niet geschikt als toegangsweg met honderden extra verkeersbewegingen per dag. Er is te weinig ruimte voor auto’s en fietsers om elkaar veilig te kunnen passeren. Daarom komen aan weerszijden van de weg grasbetonstenen.



Op de Hoofdstraat mogen alleen nog wandelaars, fietsers en bromfietsers komen. Om de fietsers en wandelaars veilig te laten oversteken komt bij de Hoofdstraat extra ruimte bij de N817 voor een drie meter brede middengeleider.



In Varsselder is kritisch gereageerd op de plannen. Volgens de Vereniging Dorpsbelangen Varsselder Veldhunten is de fietsoversteek in de N817 gevaarlijk, en zou een tunnel of viaduct beter op zijn plaats zijn. Daarnaast is volgens de vereniging de Varsselderseweg niet berekend op zoveel verkeer.

Gang naar de rechter

Een gang naar de rechter om de verkeersplannen te stoppen, heeft de Vereniging Dorpsbelangen Varsselder Veldhunten echter niets opgeleverd, zo werd deze vrijdag duidelijk.



Volgens de voorzieningenrechter verbetert de verkeersveiligheid juist door de plannen: ‘Door de afsluiting van de Hoofdstraat vermindert het aantal kruispunten op de N817 en hoeven overstekende (brom)fietsers ter hoogte van de afgesloten Hoofdstraat geen rekening meer te houden met afslaand verkeer. Ter zitting is toegelicht dat de rijbaan voor afslaand verkeer verdwijnt, zodat (brom)fietsers geen drie rijbanen meer hoeven over te steken.’ ‘



,,Door het aanleggen van de brede middengeleider kunnen (brom)fietsers de rijbanen van de N817 één voor één oversteken met de mogelijkheid om in het midden te wachten op naderend verkeer. Niet valt in te zien dat de verkeersveiligheid hierdoor niet verbetert.’ Ook de verkeerstoename op de Varsselderseweg leidt volgens de rechter niet tot verslechtering van de veiligheid.

‘De burger trekt aan het kortste eind’