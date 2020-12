Rechter vraagt om ‘menselijke maat’ rond illegaal boshuisje in Winterswijk

Want die maat lijkt het Winterswijkse gemeentebestuur een beetje uit het oog te hebben verloren met het opleggen van een dwangsom van maar liefst maximaal 50.000 euro om Eva Schiesser uit haar boshuisje te zetten. Daar woont ze al twintig jaar. En dat mag eigenlijk niet, omdat het boshuisje geen woon- of recreatiebestemming heeft.

In 2010 besloot de gemeente een handhavingszaak tegen het boshuisje niet door te zetten, waarna Schiesser dacht dat ze er mocht blijven wonen. ,,Tja, we hadden toen beter door kunnen zetten. Maar dat we dat toen niet hebben gedaan betekent niet dat we nu niet meer zouden mogen handhaven", aldus een gemeentewoordvoerder tijdens de rechtszaak in Den Haag.

Schrijnend

Staatsraad Daalder snapte dat de gemeente wet en regels moet toepassen, maar in dit geval pakken die bijzonder schrijnend uit. Want Schiesser kampt met medische beperkingen, heeft weinig inkomen en voelt zich buitengewoon veilig in haar huisje. Ook alle buren willen maar wat graag dat ze daar blijft wonen.

Zij vinden het vreemd dat de gemeente bereid is om heel veel geld in procedures en begeleiding te steken om Schiesser uit haar woninkje te halen en ergens in een buitenwijk in een rijwoning te stoppen. ,,Laat haar daar toch wonen”, zei een buurvrouw, ,,Niemand heeft er last van. Ook voor de gemeente maakt het niks uit. Want als ze eruit is mag het boshuisje daar toch blijven staan. En is het ook niet heel vreemd dat de gemeente geen nieuwe woningen in het buitengebied wil en het boshuisje om die reden geen woonbestemming wil geven. Maar ze is wel bezig is om aan de overkant van de straat aan een ontwikkelaar toestemming te geven om tien woningen te bouwen.”

Quote Laat haar daar toch wonen. Niemand heeft er last van Buurvrouw

Waarom geeft Winterswijk Schiesser dan geen persoonsgebonden gedoogvergunning, vroeg een verbaasde staatsraad Daalder. ,,Dat willen wij niet, want dat schept precedentwerking. Dan krijgen we straks allemaal verzoeken van mensen die in schrijnende omstandigheden verkeren. Wij willen daar geen woning", verzekerde een gemeentewoordvoerster.

De staatsraad bleef even stil en zei toen: ,,Maar Winterswijk! Ook de minister heeft recent nog uitdrukkelijk gezegd dat gemeentes in dit soort schrijnende gevallen de menselijke maat niet uit het oog moeten verliezen.” Uitspraak binnen enkele weken.