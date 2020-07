Rechtszaak over eigen cliëntenraad SKB pas eind augustus

Kinder­kunst­aca­de­mie Broedsels start vanaf september in Lochem: ‘Creatief bezig zijn maakt kinderen mentaal flexibel’

11:30 Vanaf 17 september is er in het Stadshuus in Lochem een heuse kinderkunstacademie voor kinderen, genaamd ‘Broedsels.’ De docent Jolien Visser kan niet wachten. ,,Het onderwijs is soms nog ouderwets waardoor kinderen te veel binnen de lijntjes moeten kleuren en hun creativiteit verliezen. Ik wil ze helpen om ook buiten de lijntjes te durven blijven kleuren.’’