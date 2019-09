Rechtszaak Winterswijkse hamermoord: ‘Hij heeft wraak genomen voor zijn vader’

Dialect | Column Vri-jwil­lig: ‘t Is natuurlek mooi dah zovöl minse zich onbetaald inzette veur hulpbehoe­ven­den

11:45 Op de een of andere manier dwarrelt disse waeke de term ‘vri-jwillig’ um mien heer. De Koning had ‘t op Prinsjesdag äöver ‘t belang van vri-jwilliges en ook in de media kom ik dit thema äöveral tege.