Reconstructie fietsbaan aan Beltrumseweg in Eibergen pakt slecht uit: weg nog onoverzichtelijker

EIBERGEN - De aanpassing van de fietsbaan tussen kulturhus ’t Spieker en winkel Welkoop in Eibergen scoort slecht in de praktijk. Omwonenden melden meer in plaats van minder (bijna-)ongelukken. De gereconstrueerde kruising is nu twee weken in gebruik.