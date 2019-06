Reconstructie N825 tussen Borculo en Lochem: provincie verlegt weg voor behoud bomen

Stukje originele rails Zut­phen-Emmerikse tram terug in Baak

6:45 BAAK - Het begon met een plannetje om iets te doen aan de historie van de Zutphens-Emmerikse tram in Baak . ,,Dat is iets uit de hand gelopen’’, erkennen Werner Willemsen en Fred van der Meije. Het resultaat is een monumentje met de originele rails van de smalspoorlijn en een expositie over de tramweg dit weekeinde in de Martinuskerk.