Record breekt in de Achterhoek: in Hupsel gaat de zomer door het dak met precies 34,2 graden

In de Achterhoek nabij Ruurlo is het vandaag de warmste 25 juni ooit. In het buurtschap Hupsel is volgens Weerplaza en de Meteogroep een buitentemperatuur van precies 34,2 graden gemeten. Niet eerder was het zó tropisch warm op een 25 juni.

Het laatste dagrecord was in 1976 in Volkel (Noord-Brabant) waar toen 34 graden werd gemeten. Ook in De Bilt is het tropisch warm, maar of het officiële dagrecord van 32,9 graden wordt verbroken is nog de vraag.

Volgens MeteoGroup kan de temperatuur in Huspel de komende uren verder stijgen tot ruim 36 graden, maar meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza verwacht dat de temperatuur de komende uren juist licht gaat dalen. Dat zou dan komen door een verfrissend windje uit zuidoostelijke richting dat eerst de kustprovincies en later het binnenland bereikt.

Door het matige briesje dat vanmiddag opsteekt en later op de avond vanuit noordelijke, koelere richting komt, zal het vanavond aan de kust tussen de 20 en 22 graden worden. ,,En in Brabant en Limburg nog steeds rond de 30 graden”, aldus Klaassen. ,,Vannacht zal het aan de kust circa 16 graden zijn en in het zuiden circa 20 graden. Kortom, de koelere lucht gaat de temperatuur in ons land drukken. Het snoeihete is voorbij. Voor de liefhebbers: dat komt, als de voorspellingen kloppen, dit weekeinde weer terug.”

Klaassen stelt dat het donderdag en vrijdag zonnig wordt, maar niet zo tropisch als gisteren en een deel van vandaag.,,Aan zee wordt het die dagen gemiddeld 19 graden en 26 of 27 graden in het binnenland. Maar vervolgens kunnen we ons weer opmaken voor supermooi, snikheet weer. Zaterdag wordt weer zo’n typische dertiger. Met aansluitend mogelijk een zweterige nachtje.”

Het all-time warmterecord staat op 38,6 graden, daterend van 23 augustus 1944 in Warnsveld. De warmste junidag was 27 juni 1947; toen werd in Venlo 37,9 graden gemeten. Die records blijven voorlopig staan.