Recordaantal deelnemers bij Nieuwjaarsloop in Haarlo

HAARLO - De nieuwjaarsloop van sportclub Haarlo mag zich in een steeds grotere populariteit verheugen. Liefst 164 deelnemers verschenen zaterdag onder het startdoek vlakbij het sportpark. Dat is een record.

De organisatie verwacht dat het einde van de groei nog in niet zicht is. Komend jaar wordt er namelijk samengewerkt met andere hardloopevenementen. DEO uit Dijkhoek, EGVV uit Gelselaar en Haarlo slaan de handen ineen. De krachtenbundeling moet de drie hardloopevenementen in deze regio van een nieuwe impuls voorzien.

,,We gaan een algemeen klassement maken. Het idee is in het najaar ontstaan, maar dit jaar werken we het uit. Er ontstaat daardoor meer competitie”, zegt wedstrijdleider Erna Verhoeven uit Haarlo.

Nog niet zo oud

De nieuwjaarsloop in haar woonplaats bestaat nog niet zo heel lang. Sinds enkele jaren wordt er hardgelopen voordat de traditionele nieuwjaarsreceptie in het clubgebouw begint. De loopgroep en de voetbalclub werken op deze dag samen. Talrijke voetballers doen ook mee aan de nieuwjaarsloop.



De organisatie had wel verwacht dat de animo ditmaal groot zou zijn. Het weer was optimaal om de hardloopschoenen aan te trekken. ,,Veel beter dan een jaar geleden. Vorig jaar hadden we heel slecht weer en deden er 130 hardlopers mee." Dat aantal werd ditmaal ruim overtroffen.



Verhoeven verwacht dat het de komende jaren nog iets drukker gaat worden. ,,Het is hier kleinschalig. Maar ik verwacht dat we naar de 200 deelnemers kunnen groeien. Deze loop wordt steeds bekender”, zegt ze.

Drie afstanden

De hardlopers hebben keuze uit drie afstanden. Niemand hoeft onderweg te verdwalen. De organisatie heeft namelijk nieuwe plastic fluorescerende pijlen aangeschaft. Die zijn goed zichtbaar en bestand tegen regen. Een jaar geleden zijn de papieren pijlen verregend. ,,Niemand heeft zich daardoor verlopen, maar we wilden wel betere pijlen op de route hebben. We hebben er nu 130 hier”, zegt Verhoeven.

De betere routepijlen is niet het enige nieuws op deze tweede zaterdag in het nieuwe jaar in Haarlo. Er is ook een hoofdsponsor gestrikt: OVM. Die verzekeringsonderneming sponsort ook de loop van DEO in Dijkhoek en de Gaanzeloop in Gelselaar.

Krachten bundelen

De organisaties hebben inmiddels dus ook besloten samen op te trekken. Het lijkt hen goed de krachten te bundelen. ,,De loop in Dijkhoek is altijd eind december en de Gaanzeloop in maart. Door de samenwerking kunnen we er een competitie van drie wedstrijden van maken. Voor dit jaar was het te kort dag om dit op te zetten. Maar voor volgend jaar gaan we hiermee aan de slag. Binnenkort is er overleg hierover”, zegt Verhoeven.

Het algemeen klassement is een aanvulling op de afzonderlijke lopen. ,,Het is niet verplicht om ze alle drie te lopen. Alleen in Haarlo meedoen, kan natuurlijk ook.”

