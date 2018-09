Recordaantal deelnemers Löp wah lös Laren

Kinderen konden meelopen met de Graaf Jantje Kidsrun. Op de 6 km kwam Tonnie Stouten uit Apeldoorn als eerste over de finish in 22:32. Snelste vrouw was Marieka op den Dries uit Hellendoorn (28:27). Bij de Rene Vos 10 km was Niek Boom uit Nieuw Heeten de snelste, in een tijd van 37:34, snelste vrouw op deze afstand was Esmé Möricke uit Nijmegen. Snelste Larenaren waren René Goorman en bij de vrouwen Wilma Fraas.