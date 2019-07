Recordhitte in de Achterhoek: ‘Vrouwen bloot, is handel dood’

Ganzenge­zin vervuilt natuurbad 't Walfort, buitenbad blijft mogelijk hele zomer dicht

11:40 AALTEN - Natuurbad ’t Walfort in Aalten blijft mogelijk de hele zomer dicht omdat de waterkwaliteit onvoldoende is. Canadese ganzen vervuilen het strand en het water van het buitenbad. Ellert Kleinhesselink van 't Walfort is niet blij met de vogels. ,,We hebben al een aantal dingen geprobeerd, maar het werkt tot nu toe niet.’’