Recyclingbedrijf Verhaegh blijft op voormalig woonwagenkamp Winterswijk

Het leek zo mooi in het voorjaar. Eindelijk zat er schot in de al jaren slepende kwestie op Dennenoord. Er waren in de loop der tijd al drie recyclingbedrijven met succes overgeplaatst naar het Winterswijkse industrieterrein Vèèneslat.



Nu ook de laatste, Verhaegh Trading, bereid bleek te verkassen, zou het voormalige woonwagenkamp Dennenoord volledig in handen komen van de gemeente. Daarmee zou een einde komen aan de industriële activiteiten in het kwetsbare natuurgebied bij 't Hilgelo. De buurt zou blij zijn eindelijk af te zijn van de geluids- en stankoverlast.