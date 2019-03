‘Redder’ Doetinchemse carnaval in zonnetje gezet

,,Koert is de redder van ons carnaval”, volgens Ilja Weijers (op de foto derde van links), voorzitter van CV Umdraeyers. ,,Als hij er niet was geweest en de brand niet had geblust, was er geen carnaval geweest in het centrum van Doetinchem.”



De spiegeltent van 600 vierkante meter oppervlakte staat opgesteld rondom de Catharinakerk op het Simonsplein. De politie neemt de brandstichting hoog op omdat de gevolgen, midden in het stadscentrum, ernstig hadden kunnen zijn.



Vrijdagmorgen is het carnaval in de spiegeltent begonnen. Kinderen van diverse basisscholen vierden carnaval in de tent, waar dj Dennis van Amerongen voor de muziek zorgde.