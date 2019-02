‘Redder’ en Achterhoeker Gery Bokken onderscheiden in Lobith

Vrouw rijdt ‘meneer van leeftijd’ van de sokken bij Jumbo in Doetinchem

15:45 DOETINCHEM - Een man is gistermiddag aangereden bij de Jumbo in Doetinchem. Hij is gevallen en een aantal van zijn boodschappen zijn gesneuveld. De bestuurster van de auto is hierna doorgereden. De politie Doetinchem wil graag in contact komen met deze vrouw en zoekt getuigen. Het is niet bekend of de man gewond is geraakt.