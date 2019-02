Reddingsoperatie om paard te bevrijden uit kelder

Politie: ‘We kunnen niets doen aan vermissing Loes uit Eibergen, hoe spijtig ook’

12:16 EIBERGEN - De politie heeft meerdere groepen klaar staan om te zoeken naar de vermiste Loes de Groot-Veenendaal (72) uit Eibergen, die op 2 september wegliep uit het MST in Enschede. Teams met honden, veteranen en ex-militairen. „Het is één druk op de knop en ze beginnen. Maar ik kan ze nergens naartoe sturen, omdat we absoluut niet weten waar we moeten zoeken.”