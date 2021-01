Redt The Hunter uit de Achterhoek eerst Schalke 04 en volgend seizoen De Graafschap?

Huntelaar liet Ajax achter zich en zag vanaf de tribune Schalke, waar hij eerder zeven succesvolle jaren had, woensdagavond in de laatste minuut verliezen van FC Köln. Daardoor is de achterstand op een veilige plek op de ranglijst tien punten. ,,Dat is een enorm gat’’, zegt Raymond Willemsen uit Terborg, sportverslaggever van De Gelderlander.

Stopt hij echt na dit seizoen?

,,De Graafschap wil hem graag hebben voor volgend seizoen. In de eredivisie weet ik niet of hij daar aan moet beginnen. Dan staat hij alleen maar op de middenlijn en hij is niet snel. In de eerste divisie kopt hij er wel 20, 25 in. Ik begreep dat hij in ieder geval open staat voor een gesprek’’