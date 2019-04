Reeën tellen met de warmtebeeldcamera

Dat moet op papier een preciezere telling van de populatie opleveren. De warmtebeeldcamera registreert ook op grote afstand minieme temperatuurverschillen. Daardoor worden in het donker dieren, die een hogere temperatuur hebben dan hun omgeving, op het beeldscherm van de camera duidelijk zichtbaar. De jagers die hun jachtgebied rond Winterswijk hebben tellen jaarlijks het aantal reeën. Dat gebeurt op twee avonden en een ochtend, in de schemering. Dat gebeurde afgelopen weekend, de warmtebeeldcamera werd deze week drie avonden ingezet na zonsondergang.

Cameratelling

De gewone telling leverde voor heel Winterswijk 696 reeën op. De cameratelling kwam op ruim 800 dieren. WBE-bestuurslid Jurgen Hijink: ,, De camera is niet heilig, maar je krijgt preciezere gegevens. Op plekken waar je normaal reeën aantreft zie je nu het precieze aantal. aantal. Met alleen kijken mis je er wel eens een paar. Je ziet ze nu exact in het veld staan.”



Het aantal reeën in het buitengebied van Winterswijk neemt gestaag toe. Op basis van de telling wordt ook het afschot bepaald, het aantal reeën dat in het jachtseizoen geschoten mag worden. Dat zijn er in Winterswijk rond de 300.