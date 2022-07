‘Reetmölle neugt oe’: kerkdorp klaar voor zomerfeesten

Politie heeft afspraken gemaakt met ‘boer’ die schade heeft veroor­zaakt bij gemeente­huis in Lochem

Er is contact geweest tussen de politie en de veroorzaker van de schade aan de publieksentree van het gemeentehuis in Lochem. Die schade ontstond vorige week tijdens een actie van demonstrerende boeren. Met deze persoon is afgesproken dat hij zich meldt bij de gemeente als duidelijk is hoeveel de schade bedraagt.

