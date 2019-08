Regels worden opgerekt: er mag straks veel meer in het buitengebied van Winterswijk

WINTERSWIJK - Er mag straks veel meer in het buitengebied van Winterswijk: boerderijsplitsing, nieuwe woningen voor jong en oud, meerdere huizen op één erf, detailhandel in het buitengebied en meer ruimte voor bijgebouwen.

Met een brede glimlacht presenteerde wethouder Inge Klein Gunnewiek de nieuwe omgevingsvisie van de gemeente Winterswijk. Weg met de strakke regels is het motto. Alle voorstellen uit het buitengebied worden voortaan benaderd met een 'ja, mits’. ,,Als de raad in december akkoord gaat, is er veel meer mogelijk in het buitengebied van Winterswijk”, belooft Klein Gunnewiek.

Goed voor leefbaarheid

Voorzitter Jan Bent van de Ondernemers Buitengebied Winterswijk (OBW) is blij met de visie. Hij is van meet af aan nauw betrokken geweest bij de plannenmakerij. ,,Vooral het stuk over de detailhandel in het buitengebied is belangrijk. Alles was op het centrum van Winterswijk gericht. Nu mogen er straks weer winkels komen in de buurtschappen als ze streekgericht zijn.” Ook met uitgebreidere mogelijkheden voor woningbouw en -verbouw is hij blij. ,,Dat is goed voor de leefbaarheid van de buurtschappen.”

Quote Er was niets gedaan met onze inbreng Jan Bent, Voorzitter OBW

Conceptversies afgekeurd

Minder te spreken is hij over de totstandkoming van de structuurvisie waar hij al vanaf 2015 bij betrokken is. Er lag dit voorjaar een conceptnota waar hij en de andere betrokkenen als de Stichting Buurtschappenvisie (BSV) en de LTO het totaal niet mee eens waren.

,,Er was niets gedaan met onze inbreng. Ook van de thema-avonden, waar veel was ingebracht, was niets terug te vinden. We hebben die eerste versie gewoon afgekeurd.” Begin juli lag er een tweede versie die volgens Bent zo mogelijk nog slechter was. ,,Toen wilden we ons helemaal terugtrekken. Maar gelukkig hebben ze projectleider Gerard Overkamp erop gezet en die heeft de boel na twee heisessies gered.”

Zienswijzen

Of andere inwoners en instanties van het buitengebied ook zo blij zijn met de nieuwe regels, zal de komende weken blijken. Zes weken lang kunnen zienswijzen worden ingediend. Eind oktober is een forum-avond gepland. De raad beslist er in december over. ,,Als dat lukt kunnen we meteen aan de slag”, zegt Klein Gunnewiek. Zoals met het woningbouwplan Droppers Woold, oftewel vijftien nieuwbouwwoningen aan de Gosselinkweg in 't Woold.