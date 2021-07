Regenachtig NK autocross wordt moddergevecht op wielen in Toldijk

Een van de toegangswegen naar de autocross in Toldijk is hermetisch afgesloten, iedereen moet zich via een centraal incheckpunt melden. Afgezien van het ontbreken van publiek, is bijna alles hetzelfde.



De verkeersregelaar in Toldijk spreekt gedecideerd als iemand binnendoor probeert ‘af te steken’ om op het autocrossterrein te komen. ,,Je moet er echt even omheen“, stelt hij streng doch vriendelijk. Autocross anno 2021 is door de coronapandemie net even iets anders georganiseerd dan voorgaande jaren, daarvoor maakt het soort wedstrijd dat in Toldijk gehouden wordt niets uit.