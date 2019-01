Regenboogvlag wappert niet overal

Burgemeester Mark Boumans van Doetinchem wijst in een statement naar de tekst van artikel 1 van de Grondwet waarin staat dat iedereen gelijk is. Dat is voldoende, vindt de gemeente Doetinchem. De regenboogvlag hangt wel aan de Catharinakerk, ook een gemeentelijk gebouw. Daar heeft de gemeente geen bezwaar tegen.

Dominee Ina Veldhuizen, zelf getrouwd met een vrouw, heeft hierover maandag overleg gehad met Boumans. ,,Ik vind het heel belangrijk om vanuit de kerk het signaal te geven dat iedereen welkom is. Die Nashville-verklaring was een klap in mijn gezicht. Ik kon hem niet in één keer uitlezen. Ik vond het ijzingwekkend.”

Eerste

Winterswijk was dinsdag een van de eerste gemeentes waar de vlag wapperde. Burgemeester Joris Bengevoord, zelf homoseksueel, vindt het belangrijk een signaal af te geven dat iedereen zich in de gemeente Winterswijk geaccepteerd voelt. ,,In Winterswijk mag iedereen zichzelf zijn, gelukkig”, aldus Bengevoord.

De gemeenteraad van Winterswijk ondernam ook actie ondernomen. Op initiatief van Henk Jan Tannemaat (fractievoorzitter Winterswijks Belang) wordt het liefdesdocument van het Humanistisch Verbond afgedrukt in de plaatselijke krant met alle namen van de raadsleden eronder. ,,We willen laten zien dat we in Winterswijk niemand uitsluiten’’, aldus Tannemaat, die zich enorm heeft opgewonden over de Nashville-verklaring.

Regenbooggemeente

Ook de gemeente Bronckhorst, die zich regenbooggemeente noemt, kon niet achterblijven. Daar hangt sinds woensdag de vlag in top. Gemeente Oost Gelre deed het al een dag eerder. Oude IJsselstreek doet het donderdag.

In Doetinchem is het niet ophangen van de vlag verkeerd gevallen bij de fractie van de SP. Op deze manier gedoogt Doetinchem het uitsluiten van onder meer homoseksuelen, zegt fractievoorzitter Hans Boerwinkel. ,,Als je je niet uitspreekt, sta je het toe. Dit is slap. De zwakste reactie die je kan bedenken.’’

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan burgemeester en wethouders. Ondanks de politieke druk blijven burgemeester en wethouders bij hun standpunt om niet te vlaggen.

Liefde van Jezus

Ina Veldhuizen, predikant van de Protestante Gemeente in Doetinchem snapt het standpunt wel van de gemeente. ,,Het zijn vooral de kerken die zich nu moeten laten horen. Dat vanuit de liefde van Jezus wordt uitgedragen dat iedereen mag meedoen. Ik vind het ten hemel schreiend dat er nog kerken zijn waar mensen die in of uit de kast zijn geen veilige plek hebben.”

Vlag aangeboden