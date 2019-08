Regenbuien zijn ‘druppel op gloeiende plaat’ in gortdroge Achterhoek

De regenbuien van de afgelopen 24 uur, vullen dat tekort nauwelijks aan. ,,Het is niet meer dan een druppel op de gloeiende plaat. De hoeveelheid neerslag die er lokaal is gevallen, loopt nogal uiteen. Hier in Silvolde is tussen de 20 en 30 mm gevallen, maar er zijn ook plekken in de Achterhoek waar maar 6 mm of 50 tot 60 mm is gevallen. Als je uitgaat van 60 tot 70 mm per maand, met hier een neerslagtekort van 240 mm, dan mag het wel drie maanden regenen voordat het tekort is aangevuld.’’