Regio Borken telt 24 met corona besmette inwoners: ‘Snelle verspreiding zien te vertragen’

,,Die moeten tijdwinst opleveren”, zegt Kai Zwicker, de hoogste regionaal bestuurder. ,,We moeten de snelle verspreiding van het coronavirus vertragen.” Dat kan alleen als alle inwoners meehelpen. Door de deelstaatregering in Düsseldorf werd al eerder deze week besloten om evenementen met meer dan duizend bezoekers te verbieden. Kleinere evenementen worden ontmoedigd. Wat doorgaat moet de strengere hygiëne-eisen van Robert Koch Institut volgen. Met 24 corona-gevallen wordt Borken nog ingehaald door buurman kreis Coesfeld (33 besmettingen). In Kreis Borken zijn 6 coronagevallen in Bocholt, 6 in Borken, 4 in Ahaus, 1 in Vreden en de overigen in andere dorpen en steden. De aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen telt inmiddels bijna 700 besmettingsgevallen, het hoogste aantal van heel Duitsland (2369).

Maatregelen

Op last van het regionale en gemeente- of stadsbestuur worden allerlei maatregelen genomen. In Bocholt zijn de sporthallen niet meer voor het publiek toegankelijk. Er wordt nog wel gesport, maar zonder kijkers. Een school in Ahaus is al een week gesloten, omdat bij twee leerlingen het coronavirus was vastgesteld. Vanaf maandag blijven alle scholen in Noordrijn-Westfalen tot 19 april dicht.



Wat in de Duitse regio juist niet wordt afgelast is het doneren van bloed, omdat er rekening wordt gehouden met tekorten, als de vraag naar bloed voor de ziekenhuizen toeneemt.



