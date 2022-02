Regionale afspraken tegen droogte: ‘We moeten van Achterhoek één enorme spons maken’

VideoRUURLO - Vertegenwoordigers van negentien regionale partners hebben maandag bij De Heikamp in Ruurlo de bestuurlijke overeenkomst Aanpak Droogte Achterhoek ondertekend. Het veranderende klimaat leidt in de Achterhoek tot problematische droogte. Onder meer door honderden droogtestuwen te plaatsen en duikerafsluiters te installeren, wordt geprobeerd water in de regio te houden.

Het programmaplan ‘Doen, delen, doordénken en doorpakken’ was in 2020 de opmaat tot de gezamenlijke aanpak van de droogte en klimaatverandering in de Achterhoek. Het gaat daarbij om samen structurele oplossingen te zoeken om een balans te vinden tussen weersextremen, van te nat en te droog. Voor dit en volgend jaar willen de samenwerkende partijen de droogteaanpak combineren met andere grote vraagstukken zoals stikstof, woningbouw en groene energie. Wie wat doet, is vastgelegd in de bestuurlijke overeenkomst zoals die nu is ondertekend.

Extra stuwen en duikerafsluiters

Het gaat bij de partners om alle Achterhoekse gemeenten en Achterhoek Ambassadeurs als samenwerkingsverband, maar ook terreinbeheerders als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Gelders Particulier Grondbezit, Geldersch Landschap, landbouwkoepel LTO, waterbedrijf Vitens, Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) en de provincie Gelderland.

Quote Eigenlijk moeten we van de Achterhoek een enorme spons maken en die enorme spons moet per jaar 100 millimeter water gaan vasthouden. Lars Gierveld

De Groenlose presentator Lars Gierveld legt in een Weet van Water-filmpje uit wat het probleem is en hoe de Achterhoek de droogte beter doorstaat: „Eigenlijk moeten we van de Achterhoek een enorme spons maken en die enorme spons moet per jaar 100 millimeter water gaan vasthouden.”

Als dat spons-idee slaagt, is het gebied beter voorbereid op droogte in het groeiseizoen. Inmiddels zijn in de Achterhoek 140 droogtestuwen en 150 duikerafsluiters geplaatst om water langer in het gebied te houden in plaats van snel af te voeren. Ook zijn watergangen verondiept en gedempt om het grondwater aan te vullen. Het aantal droogtestuwen moet naar 250 en het aantal duikerafsluiters naar 400, is nu het voornemen.

Er zijn verder verschillende locaties die integraal worden aangepakt, initiatieven die aansluiten bij toekomstige plannen. Met name in Winterswijk, Landgoederenzone Baakse Beek, ’t Klooster en Zutphen. Zo wordt nu in ‘t Klooster geëxperimenteerd met een duurzamere manier van drinkwaterwinnen en zoeken partijen in de landgoederenzone samen met landgoedeigenaren en boeren naar klimaatbestendige inrichting in combinatie met betere verdienmodellen. En in Nationaal Landschap Winterswijk wordt de koppeling gelegd tussen maatregelen tegen droogte in combinatie met de aanpak van bijvoorbeeld de stikstofproblematiek.