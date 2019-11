Regisseur Rots licht haar speelfilm ‘Retrospekt’ toe in thuisstad Bredevoort

Retrospekt is de tweede speelfilm van Esther Rots, die tien jaar geleden geprezen werd om Kan door huid heen. Die film werd door critici ‘een kleine prachtfilm’ genoemd, kreeg verschillende internationale prijzen en won drie Gouden Kalveren.



Opvolger Retrospekt ging vorig jaar in première op het filmfestival in de Canadese stad Toronto. Deze nieuwste film van Rots wordt gedraaid in het filmhuis van het Bredevoortse Kulturhus. Retrospekt vertelt het verhaal van Mette, een jonge moeder die haar leven overhoop haalt als ze een vriendin wil beschermen tegen huiselijk geweld. Een belangrijk element in deze film is de muziek, die gecomponeerd is door Rots’ partner Dan Geesin, die ook bij de vertoning in het Grachthuys is.



Retrospekt draait zaterdag 9 november aansluitend op het interview van Hans te Lindert met Esther Rots, dat begint om 19.30 uur. Entree 6 euro.