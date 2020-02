Reindert en Gerwin kapot van diefstal van draaimolen in Ulft: ‘Alles is van ons afgepakt’

ULFT - De Achterhoekse kermisexploitanten Reindert en Gerwin Sala zijn radeloos: waar is hun draaimolen ‘Baby Dream’? De diefstal van de vrachtwagen en trailer met de kermisattractie in Ulft hakt er bij de mannen flink in.

,,Onze hele levensstijl is van ons afgepakt. We weten niet wat we moeten doen", verzucht de 23-jarige Reindert. Hij en zijn vader Gerwin (54) hebben er altijd keihard voor gewerkt.

,,Mijn vader is er depressief van. Alles komt nu op mijn schouders, terwijl ik er zelf ook kapot van ben.” Een oproep van de Achterhoeker op Facebook om uit te kijken naar de draaimolen werd binnen een dag ruim 170 keer gedeeld. Van ‘Baby Dream’ ontbreekt tot op heden ieder spoor.

‘Misschien in Polen’

De witte Scania met een trailer van twaalf meter stond achter slot en grendel op industrieterrein De Rieze in UIft. De diefstal gebeurde in het het laatste weekend van januari. Reindert: ,,De dieven moeten hebben geweten van de draaimolen. Aan de ingekorte cabine van de vrachtwagen is te zien dat hij een kermisattractie vervoert.”

,,We toeren met de draaimolen door het hele land en staan op braderieën en kermissen. We gaan ook vaak naar het buitenland, tot aan Slovenië toe, en hebben daarom een groot netwerk met mensen die ons willen helpen.”

Vader en zoon zijn bang dat de draaimolen niet meer in Nederland is. ,,Misschien staat hij al in Polen, we weten het niet. Als ik hem zou zien, herken ik hem gelijk. Het is een herkenbare draaimolen van aluminium en polyester. Hij is nagebouwd van een houten versie.” ‘Baby Dream’ heeft een groen en roze zeil en een grijze kassa. Op de draaimolen staan onder meer een ezel, koe en een motortje van Harley Davidson.

Quote We kunnen amper helder nadenken Reindert Sala