Reinier Hilderink (88) nog één keer voor de fanfare uit in Keijenborg

Zes jaar geleden stopte Hilderink daarmee, nadat hij problemen met zijn voeten kreeg. Maar vorig jaar september ging het bloed weer kriebelen en sprak hij zijn droom uit.



Die werd zaterdagavond werkelijkheid. Na de traditionele mis tijdens de kermis in het dorp kreeg hij de stok in handen geduwd en liep fier voorop de kerk uit. Wie gedacht had dat hij een kleine ronde maakte, kwam bedrogen uit.



Toen hij het fanfare korps een kwartier later weer keurig voor het clubgebouw van St. Jan had afgeleverd, kon hij zich weer ontspannen, en zei tegen zijn gevolg: ,,Jullie hebben goed geluisterd.” In besloten kring voegde hij er later aan toe dat hij niet uitsluit in de toekomst nogmaals op te draven en altijd bereid is tot een invalbeurt.