Reizend festival Popronde komt voor het eerst naar Doetinchem

DOETINCHEM - Het reizende bandjesfestival Popronde wordt voor het eerst in Doetinchem gehouden. Vrijdag 18 oktober zullen op vijftien à twintig locaties in en rond de binnenstad beginnende bandjes spelen. De bands - maar ook singer-songwriters - zijn gratis te bezoeken.

,,Die vrijdag begint de herfstvakantie”, zegt Wim Vriezen, die het landelijke festival naar de Achterhoekse stad weet te halen. ,,Volgens ons dus een mooie dag, omdat we dan al 's middags vanaf een uur of 3 kunnen beginnen.”

140 bandjes

Popronde ontstond in 2002 in Nijmegen en is uitgegroeid tot een reizend muziekfestival, dat najaar 2019 42 steden - van Roermond, tot Doetinchem tot Amsterdam - aan doet. Ongeveer 1.000 bandjes hebben zich aangemeld en daarvan zijn er 140 geselecteerd door de organisatie. Behalve Zutphen deed Popronde de Achterhoek nooit aan, tot nu.

,,Uit deze 140 bandjes kan bijvoorbeeld muziekcafé Merleyn een act kiezen die bij de kroeg past", zegt Vriezen, uitbater van Wim's Muziekkelder, de enige platenzaak in de Doetinchemse binnenstad. ,,Het idee is beginnende bands te laten spelen op een podium buiten de regio waar ze vandaan komen. Het kan een opstapje zijn. In 2018 speelde bijvoorbeeld de Doetinchemse band Snow Coats op meerdere podia buiten de Achterhoek. Nu speelt de band in het voorprogramma van de Amerikaanse band Pinegrove.”

Andere locaties

Vriezen gaat nu op zoek naar andere locaties waar de bandjes kunnen spelen. ,,Merleyn en Hendrixen hebben belangstelling getoond", zegt Vriezen. ,,Maar mogelijk kan er bijvoorbeeld ook een band spelen in de foyer van schouwburg Amphion. We zoeken locaties op loopafstand. Dus van schouwburg Amphion tot het Wielercafé (Spinbaan, HH) tot De Engelenbak op De Veemarkt. Het hoeft niet per se horeca te zijn. In Nijmegen zag ik vorig jaar bands spelen bij Bakker Bart maar ook bij een kapsalon.”

Vriezen stak vorig jaar zijn vinger al op bij de organisatie van Popronde. ,,Maar voor dit jaar leek alles vol te zitten", zegt Vriezen. ,,Tot bleek dat Oss uitviel. Die zaten op 18 oktober.”

Draagvlak

Behalve Vriezen is ook centrummanager Jos Tiemessen bij de organisatie betrokken. Twee weken daarvoor - op zondag 6 oktober - wordt ‘Doetinchem op de planken’ gehouden. Ook dit is een muziekfestival dat zich afspeelt op meerdere locaties - onder meer in huiskamers, De Gruitpoort en Blend - in de stad. Een van de verschillen is dat het hier om lokale en regionale muzikanten gaat.

,,Ik heb met de organisatie van Doetinchem op de planken gepraat”, zegt Tiemessen. ,,Van beide kanten is er draagvlak. Misschien kan er zelfs synergie tussen beide festivals ontstaan."