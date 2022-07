Reizende tentoonstelling over ‘geboorte van Nederland’ in 1572: Achterhoek was frontlinie

Doesburg en Eibergen

Voor Achterhoek 1572 is een reizende tentoonstelling georganiseerd die in meerdere gemeenten een maand of iets langer te zien is. Op dit moment is de tentoonstelling in museum De Roode Tooren in Doesburg en in de Oude Mattheüskerk in Eibergen. Vanaf 1 augustus verhuist de collectie naar Museum Smedekinck in Zelhem.