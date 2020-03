‘Reizigers moeten zich meer spreiden op het perron om treinvertraging tegen te gaan’

video Coronavi­rus in Hengelo: ‘Als iemand naast me hoest, draai ik om’

6 maart HENGELO - Zeep vliegt de winkels uit, desinfecterende handgel is amper nog te krijgen. En op de straten in Hengelo is de eerste Achterhoekse besmetting met het coronavirus het gesprek van de dag. ,,Als iemand naast me hoest, draai ik om. Ik ben oplettender geworden”, zegt Ineke Oortgiesen (64).