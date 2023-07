Rekeningrijden raakt platteland keihard: ‘Achterhoek wordt de dupe van onverstandig Haags beleid’

Gerben zet zich na eenzame periode in voor Lochemse lotgenoten: ‘Alleen jij voelt het’

Op zijn achttiende voelt Gerben te Hennepe zich lange tijd eenzaam. Hij zit dan tegen een depressie aan. Dat blijft hem achtervolgen, waardoor hij later de Stichting Lonely Lochem opricht. Dat zijn werk met die stichting nog steeds van belang is, bewijst damesclub Inner Wheel Barchem. Zij hebben hem een cheque overhandigd.