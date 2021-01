Rekken heeft als eerste in de Achterhoek een dorpscoöperatie: ‘We willen zelf de regie hebben’

Het is in de Achterhoek nog een uniek fenomeen, de dorpscoöperatie. Rekken is het eerste dorp in deze regio waar een dergelijk samenwerkingsverband onlangs is opgericht. Met als doel het behoud en uitbreiding van voorzieningen en daarmee het leefbaar en aantrekkelijk houden van het dorp. „Dat is heel breed, maar dat is wel waar het om gaat. We willen Rekken nog mooier en leuker maken dan het al is. Voor iedereen”, zegt kersvers bestuurslid en secretaris Marieke Willink. Samen met voorzitter Lotte Roos zat ze een paar weken geleden bij de notaris om een handtekening te zetten onder de oprichtingsakte van de nieuwe coöperatie.