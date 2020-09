Rekken in rep en roer om flink gaslek: bewoners uren hun huis uit

Teruglezen Man die ouders in Hengelo ombracht ‘overgeno­men door kwade geest’, OM eist tbs met dwangver­ple­ging

16:41 HENGELO - Tegen Leon M., de 27-jarige Hengeloër die ervan wordt verdacht op 21 oktober vorig jaar zijn beide ouders te hebben gedood, is vanmiddag tbs met dwangverpleging geëist in Zutphen. De man stond terecht voor het op gruwelijke wijze om het leven brengen van zijn ouders in hun woning in Hengelo.