Rekken last het bloemencorso nog niet af

Vorige week werd bekend dat er dit jaar een streep gaat door de bloemencorso’s in Lichtenvoorde en Zundert. Hasselo begrijpt dat in die plaatsen al eerder een besluit is genomen. „Daar zijn de wagens veel groter en beginnen ze veel eerder met de bouw dan wij. Onze wagenbouwgroepen zijn kleiner, dat is ook een belangrijk verschil. Bovendien komen hier minder mensen naar het corso kijken.”

Dahlia’s wel planten

Tuin bij de molen

Het Rekkens Volksfeest staat in principe voor 26, 27 en 28 augustus op de agenda. Net als in Rekken valt ook in Beltrum en Winterswijk pas later het besluit over het wel of niet doorgaan van het bloemencorso.