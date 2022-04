Rekken proeftuin voor dahlia’s uit het westen, en gluren mag!

Zo’n driehonderd soorten dahlia’s zijn de afgelopen dagen gepoot in de tweejaarlijkse dahliatuin voor de Piepermolen in Rekken. „Keer tien dan, hè, dus drieduizend knollen”, zegt vrijwilliger Wim Bentsink. Per soort weten de vrijwilligers vrij nauwkeurig hoe hoog de planten worden. Daar wordt bij de indeling van de tuin rekening mee gehouden. Mede-vrijwilliger Jan Nienhaus: „We proberen de kleuren wel een beetje te variëren, dus twee rode soorten het liefst niet pal naast elkaar.”