Rekken zet nog geen streep door het bloemencorso: ‘We hebben hier ruimte zat om afstand te houden’

De wagengroep Huurnerhoek is deze zaterdagmorgen druk in de weer aan de Zuid Rekkenseweg. Nu er geen vorst meer dreigt, mogen de dahlia’s de grond is. Op de twaalf velden in en om Rekken zijn in totaal zo’n 35.000 knollen gepoot. De Huurnerhoek heeft plek voor 3500 stuks. Over een paar maanden bloeien hier vijftien soorten pompondahlia’s in allerlei kleuren. Ze dragen fantasievolle namen als Eveline, Souvenir of Beatrice.