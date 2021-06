Rekkens bloemencorso gaat door: ‘Iedereen is eraan toe, en afstand houden geen probleem’

vrogger en now Helma over wonen in Bronkhorst: ‘Ach, na vijf uur zijn de meeste toeristen weer weg’

10 juni ,,Wat een klein huisje! Zouden daar echt mensen in wonen?” Af en toe hoort Helma Hendriks dit soort verbaasde uitroepen van voorbijgangers. En toegegeven, de woning aan de Bovenstraat is ook niet echt groot. Hoewel de schijn wel bedriegt. De houten uitbouw achter het huis is een ruime woonkamer. Maar vanaf de weg is dat niet te zien.