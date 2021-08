Rekkens volksfeest gered: ‘feest op maat’

Opluchting in Rekken zaterdag, daags na Rutte en De Jonges jongste persconferentie over bijstelling van de coronaregels. Weliswaar is er geen ruimte voor massale festivals, maar Rekken heeft qua bevolking precies de schaal dat maatwerk mogelijk is. De afgelopen weken is verder creatief nagedacht over alternatieven voor het jaarlijkse bloemencorso. En ook daar is een oplossing uitgekomen waarmee valt te leven. En te genieten.