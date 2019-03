Rekkense basisschool De Berkel wekt eigen energie op

REKKEN - Basisschool De Berkel in Rekken wekt sinds vrijdag haar eigen stroom op. Op het dak van de school liggen 132 zonnepanelen en in het schoolgebouw is de verlichting vervangen door energiezuinige ledverlichting.

Met deze maatregelen bespaart De Berkel elk jaar ruim 25.000 kg CO2. Als de school deze CO2-uitstoot had willen compenseren, had ze 1262 volwassen eiken moeten planten. Dat zijn genoeg bomen om vier voetbalvelden mee te vullen.

Scherm

Slim Opgewekt plaatste zonnepanelen op de daken en ledverlichting in het gebouw. In de hal van de school hangt een scherm waarop iedereen kan zien wat de opwek op dat moment is. Verder vond een educatief bewustmakingstraject plaats onder leerkrachten en leerlingen.

Marije Verbeek, directeur van De Berkel: “We zijn trots op het feit dat we met ons gebouw bijdragen aan duurzaamheid. De leerlingen zijn actief meegenomen in dit proces. Zowel bij leerkrachten als bij leerlingen creëren we nu nog meer bewustwording.”

Lab

De leerlingen startten op maandag 4 maart met de opening van het educatieve programma: het Wattson’s lab. In het lab konden kinderen de afgelopen weken alles ontdekken over afval, eten & drinken, water en energie.

De Wattsons zijn slimme onderzoekers en zij kwamen persoonlijk langs om het lab te openen. Deze onderzoekers weten alles over duurzaamheid en legden ook in alle klassen de werking van zonne-energie op een leuke manier uit. Zo leren de kinderen niet alleen over duurzame energie, maar ontdekken ze ook een code.