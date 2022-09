Rekkense dahliatuin zaterdag in het licht

Als Rekkenaren het met bloemen zeggen, dan is dat al snel met dahlia's. Her en der in en rond het dorp vallen dahliavelden op. De afgelopen maand zijn hier bloemen geoogst voor het beplakken van wagens voor bloemencorso's. Om te beginnen het corso in Rekken zelf, maar vervolgens ook voor optochten elders in het land. Het bloemencorso van Rekken was eind augustus zelfs eenmalig een heus exportproduct: vrijdag 26 augustus maakte het een rondgang in de Duitse grensstad Vreden.