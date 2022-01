Rekkense jeugd bakt duizenden knieperkes en haalt zo 3200 euro op voor KiKa

Recordverkoper Bram Kemink onthulde de cheque zondag tijdens de online viering van de Top1000-dienst in de voormalige Antoniuskerk in Rekken. Op een later moment neemt een vertegenwoordiger van Kika deze in ontvangst. Waarschijnlijk wordt het bedrag nóg iets hoger.

„Het geld druppelt nog steeds binnen”, zegt begeleider Franklin Veldhuis van de Jeugdclub. „Mensen vonden de knieperkes zo lekker dat ze bij de kinderen nabestellingen doen voor nog een portie. Ze blijven maar bakken.”

Kerstactie voor goed doel

De Jeugdclub Rekken bestaat uit een groep van dertig kinderen uit groep 8 van de basisschool tot en met de tweede klas van het voortgezet onderwijs. Ongeveer tien keer per jaar is er iets te doen. Een van de vaste activiteiten is jaarlijkse kerstactie voor het goede doel, vertelt Veldhuis.

„We hebben weleens een stamppotbuffet gehouden in de zaal bij Kerkemeijer, toen hadden we keuken daar overgenomen en zaten de kinderen ’s middags met z’n allen aardappels te schillen. Vorig jaar durfden we het vanwege corona niet aan, maar dit jaar wilden we toch weer graag iets doen voor de gemeenschap.”

Coronaproof bakken

De jongeren bedachten zelf het knieperkes bakken als coronaveilig alternatief. Dat gebeurde in kleine groepen, en ook met behulp van ouders en grootouders. „Een aantal oma’s wierp zich op om met de kleinkinderen te bakken”, vertelt Veldhuis. „Dat was een mooi bijeffect van de actie. Het was leuk om dit samen te doen. De oude traditie is nieuw leven in geblazen, de knieperkesijzers zijn de laatste weken veel gebruikt hier in het dorp. We hopen dat we in de toekomst weer grote evenementen kunnen houden. Maar het was zeker niet de laatste keer dat we knieperkes hebben gebakken.”

Recordverkopers

De dertig Jeugdclubleden bakten en verkochten met hart en ziel meer dan 5000 nieuwjaarsrolletjes. De drie recordverkopers waren Kyra Driezes, die voor 162 euro aan knieperkes verkocht. Daan Wantia haalde 147 euro op voor het goede doel en Bram Kemink verkocht voor 98 euro