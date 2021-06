Rekkense spuwt bij rechter haar gal over waardeverlies boswoning: ‘Ik ben gepiepeld door de gemeente Berkelland’

Raadslid Sipke Hubers toch vóór verhuizing tankstati­on: ‘Ik denk nu beter na over dingen’

23 juni DOETINCHEM - ,,Ik denk nu beter na over dingen", zegt Sipke Hubers, het enige raadslid van de Fractie Hubers, een van de elf partijen in de Doetinchemse gemeenteraad. Hubers stemde in maart 2020 nog tégen de verhuizing van tankstation Wenting naar de Oostelijke Randweg. Nu is hij vóór.