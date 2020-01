Rel over bevrijdingsfeest op 26 april in Winterswijk: ‘Waarom niet op 5 mei?’

WINTERSWIJK - Er is een rellerige sfeer ontstaan rond het bevrijdingsfeest op zondag 26 april in Winterswijk. Bewoners vragen zich boos af waarom niet voor 5 mei is gekozen. Ook winkeliers en marktkooplui balen van het feest op de Markt.

Op sociale media woedt een uitgebreide discussie over de gekozen datum. ‘Waarom niet gewoon op 5 mei? Eerst herdenken en dan pas vieren', is de teneur op Facebook en Twitter.

Flinke subsidie

De datum van 26 april is gekozen in samenspraak tussen gemeente en Vereeniging Volksfeest. De provincie Gelderland, die een flinke subsidie geeft voor het feest, had gevraagd om de bevrijdingsfeesten verspreid te houden in de Achterhoek.

Voor het Volksfeest was daarom 26 april een goede datum, omdat ze voor Koningsdag 27 april toch al een tent op de Markt zouden neerzetten.

Bovendien valt deze dag op een zondag, wat weer goed uitkomt voor de Duitse gasten die dan vrij zijn. Het Bevrijdingsfeest in Winterswijk heeft namelijk een Euregionaal karakter, wat wil zeggen dat het feest samen met de oosterburen wordt gevierd. De doordeweekse datum van dinsdag 5 mei zou voor de Duitsers weer lastiger zijn.

‘Pas eind december gehoord’

De ophef bij de ondernemers is ontstaan omdat ze vinden dat er niet goed met winkeliers en marktkooplui is overlegd. ,,Wij hoorden pas eind december van de plannen. Hoe het dan moet met de reguliere zaterdagmarkt, daar was nog helemaal niet over nagedacht", zegt Koos Prins van de Marktvereniging.

Hij vraagt zich af of het nog goed gaat komen. De Vereeniging Volksfeest gaat donderdag stippen op de Markt uittekenen waar de 22 palen voor de tent komen te staan, plus de betonblokken.



,,En dan moeten wij bekijken of we daar alle kramen tussen kunnen krijgen. Daar heb ik een hard hoofd in. Bovendien komt dan alles door elkaar heen te staan", aldus Prins. Voor de weekmarkt is 26 april hoogseizoen. ,,Het is dan lente en iedereen komt weer naar buiten.”

Quote Wij hoorden pas eind december van de plannen. Hoe het dan moet met de reguliere zaterdag­markt, daar was nog helemaal niet over nagedacht Koos Prins, Marktvereniging

‘Alle winkels bereikbaar’

Ook de winkeliers hebben zich geroerd, omdat ze bang waren dat het hele centrum op slot gaat. ,, We hebben nu de toezegging dat alle winkels bereikbaar blijven", aldus Peter ten Hage, woordvoerder van winkeliersvereniging ABH City. Zondag 26 april is een reguliere koopzondag, die gewoon doorgaat.

Dat er niet goed is overlegd, vindt ook Henk Jan Tannemaat van Winterswijks Belang. ,,Het zou goed zijn als er een regulier overleg komt tussen de ABH City, de Vereeniging Volksfeest, de horeca en de markt. Dan kun je dit soort dingen voorkomen.” Hij baalt van alle ophef. ,,Laten we er nu vooral een mooi feest van maken met zijn allen.”

Communicatie

Raadslid Tom van Beek wijt de rel ook aan communicatie. ,,Ik vind dat de gemeente de regie had moeten nemen. Nu krijgt het Volksfeest de schuld in de schoenen geschoven, maar dat is niet eerlijk. Dat zijn ook maar vrijwilligers. Tegen de mensen die 5 mei willen aanhouden als feestdag, zeg ik: organiseer dan zelf wat. Want het is wel erg gemakkelijk om af te geven op anderen.”