Relaxte Nieuwenhuis laat zijn gitaar thuis voor tweede Tour

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Volledig grijze corona­kaart na één dag weer verdwenen, uitsteken­de cijfers voor Flevoland

17:07 De volledig grijze coronakaart met amper besmettingen in alle gemeenten in Oost-Nederland heeft vooralsnog slechts één dag bestaan. Vandaag kleuren er vier weer oranje. Het goede nieuws: in maar liefst zeventien gemeenten kwamen er helemaal geen nieuwe besmettingen bij in de afgelopen 24 uur. Flevoland valt daarin op.