Remmen van scooter weigeren, bestuurder gewond na botsing met auto

Pas op! Oversteken­de voetbal­lers in Varsseveld

17:22 VARSSEVELD - Wie met de auto of fiets een zijweg van de Idinkweg in Varsseveld neemt, moet goed uitkijken voor overstekende voetballers. Langs het rustige weggetje is een waarschuwingsbord geplaatst met de tekst ‘Overstekende voetballers’.